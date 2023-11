Record incredibile in Portogallo, per una settimana si usa il 100% di energia rinnovabile

Il Portogallo si è distinto, raggiungendo un traguardo eccezionale: per quasi una settimana intera, il paese ha funzionato esclusivamente con energia rinnovabile. Questo successo non è un caso isolato, ma il risultato di una strategia energetica lungimirante e ambiziosa.

Due anni fa, il Portogallo ha chiuso l'ultima delle sue centrali a carbone, anticipando di otto anni i piani iniziali e segnando un passo decisivo verso un futuro più verde. Tra il 31 ottobre e il 6 novembre, il paese ha generato 1.102 GW di energia, superando di 262 GW il consumo nazionale, grazie principalmente a fonti eoliche e solari.

In questo periodo, il paese ha stabilito due record significativi: per 131 ore consecutive, l'energia rinnovabile ha soddisfatto le esigenze del sistema elettrico nazionale senza ricorrere a fonti termiche basate sui combustibili fossili, triplicando il record precedente del 2021. Inoltre, per 95 ore consecutive, l'energia rinnovabile ha superato il consumo senza l'ausilio di impianti a ciclo combinato a gas naturale, permettendo al Portogallo di esportare elettricità in Spagna, battendo il record precedente di 52 ore stabilito nel 2018.

Questi risultati non sono solo un simbolo di progresso tecnologico, ma anche un segnale forte dell'impegno della nazione nella lotta contro il cambiamento climatico. Il paese si è impegnato a generare l'85% della sua elettricità da fonti pulite entro il 2030, con l'obiettivo di chiudere tutte le centrali a gas naturale entro il 2040 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2045.

Questi sforzi si inseriscono nel contesto più ampio degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, che mira a limitare l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, con sforzi per limitare l'aumento a 1,5 °C. Il paese, con il suo impegno precoce nella transizione energetica, si posiziona come uno dei leader europei in questo campo, dimostrando che un futuro energetico sostenibile è non solo possibile, ma già in atto.