Record mondiale per un supercomputer: il numero di calcoli vi farà girare la testa

Siamo abituati a pensare ai computer come quelli casalinghi e ci stupiamo quando vengono raggiunti i record dei processori sull'ordine di qualche gigahertz. La realtà però vede un campo molto diverso, quello dei supercomputer, fondamentale per calcoli su scale elevatissime. Uno di questi ha appena superato un record.

Il supercomputer Frontier ha appena stabilito un nuovo record, diventando il primo a raggiungere ufficialmente l'exascale. Questo significa che è in grado di compiere 1.000.000.000.000.000.000 calcoli al secondo, equivalenti a un miliardo di miliardi, o a un trilione, o ancora 1018. Questo computer potrà aiutare gli scienziati in diversi campi, dalla fisica alla medicina e tanti altri ancora dove vengono richiesti calcoli estremamente complessi.

Il computer Frontier ha raggiunto ufficialmente lo status exascale il 30 maggio da TOP500, classifica per i supercomputer mondiali che viene aggiornata due volte l'anno. "Il potere di questo computer non ha precedenti" secondo Justin Whitt, direttore del progetto Frontier che lavora all'Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, proprio dove si trova il computer. Il precedente record apparteneva a Fugaku, un computer del centro RIKEN di Kobe, in Giappone, che aveva raggiunto 0,4 exaflops in passato, quindi meno della metà degli 1,1 exaflops di Frontier.

Invece Google si è concentrato sul calcolo del Pi Greco di recente, rompendo un altro record.