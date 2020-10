Record di morti a causa di attacchi di squali in Australia quest'anno: che succede?

"Gli squali stanno attaccando sempre di più surfisti". Questo è quello che si legge ultimamente sui giornali di tutto il mondo poiché - secondo quanto affermato - il contatore delle vittime di squali sulle coste di Wylie Bay, un luogo famoso per la sua affluenza di surfisti, è arrivato a sette. Un numero che non si vedeva dal 1929. Che succede?

Innanzitutto, osservando il numero totale di attacchi di squali segnalati (fatali e non) quest'anno non si distingue necessariamente dagli altri. Ci sono stati 21 incidenti registrati finora quest'anno, secondo l'Australian Shark Attack File... appena al di sopra della media di 20 attacchi all'anno negli ultimi dieci anni.

Il "picco" si è verificato nel 2015, quando ci sono stati 32 attacchi, due dei quali fatali. È il numero di morti nel 2020 a essere un record nei tempi moderni e il più alto da quando sono state introdotte reti da squalo e altri deterrenti nel 1930. In oltre un secolo, infatti, il tasso di mortalità degli attacchi di squali è di 0,9, meno di una persona all'anno.

Sei di questi attacchi mortali, inoltre, non sono stati provocati dall'essere umano. Solo uno di questo è stato classificato come un attacco "provocato", perché un uomo potrebbe aver attirato lo squalo mentre stava pescando. I ricercatori, dal canto loro, non sono in grado di spiegare completamente il motivo di questi attacchi.

In alcuni casi, i testimoni degli attacchi hanno riferito di aver visto banchi di pesci nella zona, qualcosa che può attirare gli squali. Nathan Hart, professore associato di scienze biologiche alla Macquarie University, ha notato che la maggior parte delle vittime erano surfisti (così come dimostra anche questo attacco mancato), il che significa che erano spesso in acque più profonde e in aree più inaccessibili.

Gli esperti hanno anche cercato le cause nel riscaldamento climatico (che nel continente ha distrutto metà della Grande Barriera Corallina). Nella località del New South Wales settentrionale, dove quest'anno si sono verificati due decessi, sono state segnalate la presenza di piogge significative. Quest'ultima riverserebbe le sostanze nutritive nel mare, creando una sacca di acqua più fresca e torbida alle foci dei fiumi e lungo la costa. "Tali aree dell'oceano sono altamente produttive e gli squali possono essere attratti dall'abbondanza di pesci o altre prede, come le foche, che potrebbero seguire il pesce", ha spiegato Hart.

Gli scienziati sanno che il cambiamento climatico sta influenzando i movimenti delle correnti oceaniche e i modelli meteorologici. A seconda del suo impatto, sempre secondo l'esperto, in futuro potremmo "vedere potenzialmente un aumento o ugualmente una diminuzione degli attacchi di squali, forse in risposta a quelle variabili ambientali in evoluzione". Questo fattore, tuttavia, non è stato ancora collegato all'attività degli squali.

Gli squali, infine, rimangono predatori misteriosi i cui tratti comportamentali sono in gran parte sconosciuti. Insomma, questi uomini potrebbero essersi trovati nel luogo sbagliato al momento sbagliato? Per quanto ne sappiamo è probabile. Staremo a vedere se la tendenza aumenterà in futuro o quello di quest'anno è solo uno sfortunato caso.