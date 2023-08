È record, ma non indovinerai mai: è lui il frutto più pesante del mondo!

Dopo aver visto com'erano frutta e ortaggi in passato avendone apprezzato le incredibili differenze rispetto ai giorni nostri, oggi parliamo di un vero e proprio Guinnes World Record. Ecco a voi il frutto più pesante del mondo.

Secondo il prestigioso The Telegraph, esiste un frutto realmente enorme in grado di riuscire a sfamare singolarmente 180 persone. Si tratta del giaco, ovvero un frutto presente in un habitat tipicamente tropicale. L’esemplare più pesante è stato scoperto in India, con un peso che superava addirittura i 51,7 chilogrammi. Impressionante vero? Purtroppo però… non è neanche lontanamente paragonabile al reale vincitore.

A questo punto, considerato anche il caldo periodo estivo potresti pensare che il vincitore sia sicuramente un'anguria, giusto? Ancora una volta purtroppo non è la risposta corretta. Sebbene la più pesante mai registrata abbia un peso di 159 chilogrammi, non detiene sfortunatamente questo ambito record.

Prima di scoprire l’arcano mistero, risulta importante citare anche la fragola più pesante del mondo. Nel 2021 in Israele ne è stato coltivato un esemplare 20 volte più pesante delle comuni fragole da giardino, con un peso complessivo di 289 grammi. Ma eccoci giunti al momento tanto atteso. Il vero vincitore è…

Dopo aver visto attentamente l’animale più pesante del mondo, il detentore del Guinness dei primati e vincitore del titolo di frutto più pesante del mondo è una zucca. Sorpresi? Nonostante infatti non venga comunemente ritenuto tale, si tratta di un vero e proprio frutto!

Potete osservare questo magnifico ed incredibile esemplare nel seguente link. Con un peso realmente fuori parametro di ben 1.226 chilogrammi è più pesante di un'auto Nissan Micra, ma non solo. Tale record è infatti stato registrato proprio in Italia durante un evento dedicato.