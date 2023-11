Ancora record per SpaceX: ieri ha raggiunto i 66 lanci in un anno dalla Space Coast

L’ennesima missione Starlink è stata inaugurata da SpaceX: è il 66° lancio dell’anno organizzato dall’azienda fondata da Elon Musk che lascia la Space Coast.

Un Falcon 9 con a bordo 23 satelliti Starlink per l’internet spaziale è decollato dal complesso di lancio 40 della Cape Canaveral Space Force Station, alle ore 23:20 statunitensi di lunedì. Questo è il terzo razzo di SpaceX a compiere la bellezza di 17 viaggi; tuttavia, c’è un booster che ha preso il volo 18 volte.

Il primo stadio è atterrato in totale sicurezza sulla nave-drone Just Read the Instructions nell’Atlantico. Inoltre, questo è il quarto mese consecutivo in cui la Space Coast riesce a programmare almeno sette lanci; tuttavia, solo la seconda volta SpaceX è stata responsabile di tutti e sette i lanci del mese.

Dei 66 lanci di SpaceX del 2023, 62 di questi sono partiti dalla Space Coast, con Relativity Space che ha fatto il suo unico lancio di un razzo stampato in 3D a marzo (Terran 1), e United Launch Alliance che ha gestito un Delta IV Heavy e due lanci di razzi Atlas V da giugno.

L’azienda statunitense, quest’anno, ha anche volato 25 volte dalla Vandenberg Space Force Station in California, per un totale di 87 voli orbitali in un anno; ovviamente, senza tenere in considerazione i lanci fallimentari di Starship e il razzo Super Heavy dal Texas.