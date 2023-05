Record in Vietnam: sul paese si abbatte una temperatura infernale

Gli esperti del clima iniziano ad essere preoccupati dopo che sul Vietnam è stata riportata una temperatura da record: il termometro ha raggiunto i 44,1 gradi Celsius, secondo quanto affermato dal Centro nazionale per le previsioni meteorologiche, battendo il record raggiunto nel 2019 di 43,4 gradi. Quasi un grado in più.

Il clima del Vietnam, come accade anche nel nostro paese, varia da nord a sud, ma l'intero territorio sta per entrare nei mesi estivi più caldi. La temperatura da primato, in particolare, è stata misurata all'interno della stazione di Hoi Xuan, nella provincia settentrionale di Thanh Hoa.

"Si tratta di un record preoccupante nel contesto del cambiamento climatico e del riscaldamento globale", ha dichiarato all'Agence France-Presse l'esperto di cambiamenti climatici Nguyen Ngoc Huy dalla capitale Hanoi. "Credo che questo record verrà ripetuto molte volte", continua. "A conferma che i modelli climatici estremi si stanno dimostrando veritieri."

Gli esperti e le autorità competenti, inoltre, hanno avvisato la popolazione di rimanere in casa durante le ore più calde della giornata. Pensate, infatti, che sabato scorso il centro di Hanoi era quasi vuoto per evitare il sole verso mezzogiorno. Nel frattempo i funzionari della città stanno cercando di mettersi d'accordo con le società di approvvigionamento idrico al fine di garantire che ci siano adeguate "forniture di acqua per uso domestico".

Questo stesso destino tra qualche settimana toccherà anche a noi e sarà sempre peggio con l'aumentare del riscaldamento climatico.