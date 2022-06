Red Friday Mediaworld: giornata NO IVA su smartphone e smartwatch, iPhone compresi

Mentre Euronics lancia gli Star Days, Mediaworld rinnova il suo Red Friday ed annuncia che fino alle 23:59 di oggi, 24 Giugno 2022, taglia l’IVA su smartphone e smartwatch, proponendo uno sconto del 18,04%.

Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata sul sito Mediaworld, a partecipare sono tanti prodotti tra cui anche gli iPhone, oltre che gli Apple Watch.

iPhone 11 da 128 gigabyte ad esempio è disponibile a 549,31 Euro, dai 669 Euro precedenti. iPhone 13 da 128 gigabyte blu invece passa a 769,66 Euro, dai 939 Euro precedenti, mentre la variante da 256 gigabyte passa ad 867,95 Euro, in calo se si confronta con i 1059 Euro di listino imposti da Apple.

Tra gli altri smartphone, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy A52s 5G a 327,02 Euro, dai 469,90 Euro precedenti. Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE con 128 gigabyte di memoria invece passa a 245 Euro, con un calo importante dai 449,99 Euro di listino.

Fronte smartwatch, segnaliamo l’Apple Watch Series 7 GPS Only con cassa da 45mm a 384,39 Euro, mentre Apple Watch SE GPS Only da 40mm passa a 253,25 Euro, in calo dai 309 Euro precedenti.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alle pagine dei singoli prodotti, dove sono disponibili anche le informazioni sui pagamenti a rate.