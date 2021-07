Red Friday Mediaworld Luglio 2021: i migliori sconti sui TV OLED e QLED

Nella giornata di ieri Mediaworld ha prorogato il Red Friday al 18 Luglio 2021, e tra le numerose offerte presenti nel nuovo volantino troviamo diversi modelli di TV OLED e QLED.

Il Samsung QLED QE55Q60TAUXZT da 55 pollici è disponibile a 598 Euro, in calo rispetto ai 999 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 29,95 Euro al mese. Sempre fronte QLED, segnaliamo anche il QE75Q80TATXZT da 75 pollici a 1499 Euro: 1200 Euro rispetto ai 2699 Euro di listino. Per quanto riguarda il QE55QN90A da 55 pollici, invece, il prezzo imposto è di 1371 Euro, mentre il QE65Q80A da 65 pollici è disponibile a 1399 Euro.

L'LG OLED55C15LA 2021 da 55 pollici invece passa a 1499 Euro, 400 Euro in meno se si confronta con il prezzo imposto dalla società asiatica: in questo caso il pagamento a rate è possibile in 20 mensilità da 74,95 Euro al mese. Il Sony OLED KE48A9 da 48 pollici, invece, passa a 1299 Euro, con un risparmio di 400 Euro rispetto ai 1699 euro di listino. L'LG OLED77C15LA da 77 pollici della gamma C1, invece, passa a 3499 Euro, con l'OLED48A16LA della gamma A1 2021 che invece passa a 999 Euro rispetto ai 1499 Euro di listino.