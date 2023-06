Red Friday Mediaworld: sconti su iPhone 13 ed iPhone 14

Continua il Red Friday di Mediaworld. La promozione della catena di distribuzione propone degli sconti molto interessanti anche sugli smartphone della gamma Apple, su cui è possibile risparmiare fino al 20% rispetto ai prezzi di listino.

iPhone 13 da 128 gigabyte è disponibile a 761,99 Euro, il 18% in meno rispetto ai 939 Euro di listino, con consegna garantita tra domani 8 Giugno ed il 14 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, e possibilità anche di effettuare il ritiro presso uno dei punti vendita più vicini. Lo smartphone è disponibile in un'ampia gamma di colorazioni.

iPhone 14 Plus da 128 gigabyte invece passa a 949,99 Euro: in questo caso la riduzione è del 19,42% dai 1179 Euro di listino, e le stime di consegna sono le stesse. Se si opta per il modello da 256 gigabyte, invece, il prezzo cala a 1079,99 Euro, il 17% in meno rispetto ai 1309 Euro di listino.

Per tutte le informazioni sulle condizioni di spedizione, e sull'eventuale possibilità di effettuare il pagamento a rate, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti. Ricordiamo che il Red Friday di Mediaworld sarà disponibile - con le promozioni ad esso collegate - sia nei negozi che online fino al 15 Giugno 2023.