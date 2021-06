Red Friday Mediaworld: sconto sul TV LG OLED CX da 65 pollici

Nell'ambito del Red Friday di Mediaworld, segnaliamo una promozione molto interessante su un TV LG OLED da 65 pollici, che viene proposto con uno sconto di 900 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta dell'LG OLED 65 CX da 65 pollici, che viene proposto a 1599 Euro, appunto rispetto ai 2499 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 79,95 Euro con tan e taeg 0%. La consegna a casa viene garantita tra lunedì 5 e giovedì 8 Luglio 2021, a costo zero come il ritiro contestuale in negozio.

Il TV è dotato di un pannello OLED con risoluzione di 3840x2160 pixel, refresh rate di 120Hz, e integra ovviamente anche il tuner per il digitale terreste DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Le casse integrate hanno una potenza in uscita di 40W.

Come abbiamo spiegato nella nostra recensione dell'LG CX, si tratta di uno dei TV più completi per le nuove PlayStation 5 ed Xbox Series X, grazie all'HDMI 2.1, la compatibilità con G-Sync, il VRR, ALLM ed eARC e l'input lag ridotto e tempi di risposta rapidi. È presente anche la modalità HGiG per un gaming in HDR più immersivo.

Ricordiamo che le promozioni del Red Friday di Mediworld termineranno il 30 Giugno 2021.