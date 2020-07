Red Friday Mediaworld: TV Sony da 55 pollici scontato di 500 Euro

Continua il Red Friday di Mediaworld, il volantino lanciato dalla catena di distribuzione qualche giorno fa e che sarà attivo online e nei negozi fino al prossimo 15 Luglio. Tra le promozioni di oggi ci soffermiamo su un TV Sony da 55 pollici 4K.

Si tratta del KD55XG9505, che può essere portato a casa a 799 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1299 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% a 39,95 Euro al mese. La catena di distribuzione consente anche di beneficiare della spedizione a casa tra il 20 e 23 Luglio, ma contrariamente a quanto avviene in altre circostanze, in questo caso ha un prezzo di 19,99 Euro e non è gratuita, a differenza del ritiro contestuale in negozio che è a costo zero.

La Smart TV è basata su uno schermo LED da 55 pollici 4K, con risoluzione di 3840x2160 pixel, e frequenza di 100 Hz. E' presente ovviamente anche il tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVCe e satellitare DVB-S2. Sono incluse anche delle casse con potenza in uscita di 20W. E' basato sul processore d'immagine X1 Ultimate che è in grado di ottimizzare la luminosità e la resa visiva sulla base delle scene, mentre il Full Array Local Dimming bilancia i neri ed il contrasto.