Red Friday Mediaworld, ultime ore: gli sconti da non perdere

Scadrà alle 23:59 di oggi, mercoledì 30 Giugno 2021, il Red Friday di Mediaworld. Il volantino della catena di distribuzione, lanciato qualche settimana fa, propone una serie di promozioni molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica.

Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm in alluminio grigio siderale è disponibile a 319 Euro, rispetto ai 339 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 512 gigabyte, può essere acquistato a 1199 Euro, dai 1429 Euro imposti in precedenza.

Non mancano all'appello i TV: l'LG OLED 48C15LA 2021 da 48 pollici della nuova gamma C1 è disponibile in sconto a 1249 Euro, con un risparmio importante se si tiene conto che in precedenza costava 1699 Euro. Il Samsung QLED QE55Q60TAUXZT da 55 pollici, invece, è disponibile a 599 Euro, con un risparmio di 400 Euro rispetto ai 999 Euro di listino.

Tra gli sconti riguardanti gli smartphone, segnaliamo anche l'iPhone 12 da 64 gigabyte a 769 Euro, rispetto ai 939 Euro di listino, lo Xiaomi Mi 11 Lite 6/128GB a 279 Euro rispetto ai 349 Euro imposti dal produttore e l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte a 1099 Euro dai 1189 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.