RED Hydrogen One approvato dalla FCC: data di uscita imminente?

Il primo smartphone con display olografico potrebbe presto diventare realtà e debuttare sul mercato. Non c'è ancora una data di uscita confermata per l'Hydrogen One di RED, ma grazie a PhoneScoop sappiamo che il terminale ha passato con successo il processo di certificazione della FCC, la Commissione Federale per le Comunicazioni.

Oltre a darci la conferma che lo smartphone olografico di RED "esiste" ed è un prodotto reale, e che l'azienda sarà autorizzata a venderlo legalmente in territorio americano, i documenti rilasciati dalla FCC ci anticipano alcune delle caratteristiche tecniche del device: sappiamo infatti che sarà dotato di una batteria da 4510mAh, oltre ad avere un slot dual SIM ed a vantare il supporto a tutte le reti LTE statunitensi (esclusa Band 71 di T-Mobile).

Per quanto riguarda il prezzo, invece, tutto tace: al momento della presentazione, che risale a circa un anno fa, Hydrogen One era preordinabile in due varianti, una da 1195 dollari in alluminio ed un'altra da 1595 dollari in titanio. I preorder sono ormai chiusi, e l'arrivo del terminale era inizialmente previsto per l'inizio 2018, salvo poi essere posticipato all'agosto dello stesso anno. Il fondatore di RED, Jim Jannard, ha poi messo in dubbio questa finestra di lancio, posticipandola ancora e dando la colpa ad alcuni ritardi nel processo di certificazione del prodotto. Al momento non si sa ancora con certezza quando il telefono arriverà sugli scaffali dei negozi.