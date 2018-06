RED Hydrogen One: ecco le probabili specifiche del primo smartphone con display olografico

Si parla dello smartphone con display olografico RED Hydrogen One da circa un anno, quando l'azienda conosciuta perlopiù per i suoi prodotti di registrazione video professionali aveva annunciato questo dispositivo. Oggi emergono le probabili caratteristiche tecniche, grazie al passaggio su Geekbench. Vediamo dettagliatamente assieme il tutto.

Stando a quanto riportato da AndroidHeadlines, lo smartphone avrebbe nome in codice H1A1000. A livello di caratteristiche tecniche, RED Hydrogen One dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 835, e non il più recente Snapdragon 845. Questo sarebbe dovuto al fatto che la configurazione hardware è stata pensata un anno fa, al momento dell'annuncio. La CPU in questione dovrebbe essere affiancata da 6GB di RAM. Il sistema operativo sarà probabilmente Android 8.1 Oreo.

Oltre a questo, Verizon ha anche già aperto in USA le pre-registrazioni per RED Hydrogen One. I prezzi sono fissati a 1295 dollari per la variante base in alluminio e di 1595 dollari per il modello in titanio. Le prime spedizioni avverranno ad agosto. Vi ricordiamo che la caratteristica peculiare del dispositivo in questione è il suo display olografico che "cambierà automaticamente modalità per visualizzare contenuti multimediali 2D, 3D e olografici oppure giochi interattivi". Sarà possibile, dunque, visualizzare contenuti in tre dimensioni grazie alle tecnologie incorporate nello smartphone.