RED Hydrogen One? Un fiasco 'ma è colpa dei cinesi'. Red Hydrogen Two? Si farà comunque

Quando l'avveniristico smartphone che puntava tutto sul comparto fotografico e su una bizzarra feature a base di ologrammi, il RED Hydrogen One, arrivò sul mercato, fu devastato dalla totalità dei recensori per colpa di alcuni difetti dozzinali. Ora RED ha commentato i motivi del fiasco del device, annunciando anche di non voler mollare.

Il founder dell'azienda, Jim Jannard, accolla tutta la colpa dell'insuccesso dello smartphone all'ODM a cui si sono rivolti. Parliamo dell'Original Design Manufacturer, l'azienda cinese a cui RED ha appaltato la realizzazione tecnica e concettuale del device. Jannard non specifica, ad ogni modo, il nome dell'azienda in questione, limitandosi a dire che si tratta di un partner cinese.

Jannard dice che il prodotto congegnato dall'azienda, sulla base delle indicazioni della RED, sarebbe stato significativamente sotto le loro aspettative, e avrebbe avuto dei problemi così critici da non poter venire risolti dalla RED.

Non si tratta di un approccio molto maturo, ad ogni modo. RED avrebbe dovuto supervisionare meglio il lavoro dei suoi partner, e, francamente, non ci fa una bella figura visto che l'azienda in questo modo ammette di aver presentato sul mercato un prodotto decisamente scarso, senza curarsi di effettuare le verifiche del caso.

Un prodotto che veniva venduto sopra ai 1000$ in un contesto dove pochissimi altri produttori si erano spinti a tanto. Peraltro alcune edizioni del RED Hydrogen One toccavano i 1600$.

Ora RED sta lavorando ad un Hydrogen Two, progettato da un ODM "evidentemente più capace del precedente". Jannard ha detto che i clienti che hanno acquistato il primo modello avranno un trattamento privilegiato qualora desiderino di ordinare anche questo device. Chi sa se si fideranno ancora.