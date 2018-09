RED Hydrogen One: la versione Titanium dello smartphone olografico passa dall'FCC

Si parla di RED Hydrogen One, il tanto atteso smartphone olografico, da ormai diversi anni. Il dispositivo ha infatti subito diversi rinvii, ma ora sembra che sia sul serio vicino al lancio, perlomeno negli USA e in Messico, visti i suoi recenti passaggi dall'FCC. Questa volta, è il turno del modello in titanio.

Qui sotto, potete trovare le foto rilasciate dall'FCC, che mostrano lo smartphone da diverse angolazioni.

Oltre a darci la conferma che la versione Titanium dello smartphone olografico di RED esiste ed è un prodotto reale, il passaggio dalla FCC ci anticipa anche alcune delle caratteristiche tecniche del dispositivo: sappiamo infatti che sarà dotato di una batteria da 4510mAh, oltre ad avere un slot dual SIM ed a vantare il supporto a tutte le reti LTE statunitensi (esclusa Band 71 di T-Mobile).

Per quanto riguarda il prezzo, invece, non sappiamo ancora nulla. La versione base, però, dovrebbe costare 1295 dollari al lancio. Al momento della presentazione, che risale a circa un anno fa, Hydrogen One era preordinabile in due varianti, una da 1195 dollari in alluminio e un'altra da 1595 dollari in titanio. Questo significa che il prezzo di partenza potrebbe essere di 1695 dollari. I preorder sono però ormai chiusi, e l'arrivo del terminale era inizialmente previsto per l'inizio 2018, salvo poi essere posticipato per il 2 novembre 2018, con Hydrogen One che arriverà nei mercati statunitense e messicano.