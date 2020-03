Red Magic 5G ufficiale: smartphone da gaming con fino a 16GB di RAM LPDDR5

Nubia, azienda cinese che recentemente ci ha "deliziato" con il suo smartphone Red Magic 3S, torna alla carica nel campo dei dispositivi da gaming.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, Red Magic 5G è stato annunciato ufficialmente in Cina. I prezzi sono pari a 3799 yuan (circa 482 euro al cambio attuale) per il modello da 8/128GB, 4099 yuan (circa 520 euro) per la variante da 12/256GB e 4399 yuan (circa 558 euro) per la più performante 16/256GB. Non manca anche una Transparent Edition con i componenti in bella vista. Quest'ultima costa 4599 yuan (circa 584 euro) nel modello 12/256GB e 5199 yuan (circa 660 euro) nella variante da 16/256GB. Non abbiamo ulteriori dettagli in merito a un possibile arrivo in Europa, anche se probabilmente ne sapremo di più tra qualche settimana.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Red Magic 5G, troviamo uno schermo AMOLED da 6,65 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) refresh rate di 144 Hz e aspect ratio 19,5:9, un processore Qualcomm Snapdragon 865, una GPU Adreno 650, 8/12/16GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.0, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (Sony IMX686) + 8MP (ultra-wide) + 2MP (per le macro) e una batteria da 4500 mAh. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione Red Magic OS.

Le colorazioni disponibili sono Black, Mars Red e Cyber Neon e non mancano il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e il supporto al Wi-Fi 6.