Red Magic 8 Pro e Pro+ ufficiali, con batteria da 6000 mAh e ricarica a 165W

nubia ha annunciato oggi 26 Dicembre 2022 i suoi smartphone da gaming Red Magic 8 Pro e Pro+. Il modello liscio ha una batteria da 6000 mAh e supporta la ricarica rapida da 80W, mentre il Plus ha una cella da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 165W.

Su Red Magic Pro+ troviamo anche più opzioni di RAM ed archiviazione. Su entrambi è presente lo Snapdragon 8 Gen 2 con chip Red Magic R2, in grado di migliorare i dettagli sonori, i colori, la sensibilità al touch ed il feedback tattile durante le sessioni di gaming.

Lo schermo AMOLED ha una diagonale da 6,8 pollici FHD+ con refresh rate di 120Hz. La fotocamera frontale è da 16 megapixel ed è integrata direttamente nel display: non è presente alcun notch o foro. Sulla scocca posteriore invece troviamo tre fotocamere: il principale ha un sensore Samsung ISOCELL GN5 da 50 megapixel da 1/1,57” con pixel da 1,0μm, fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2MP.

nubia ha anche lavorato sul sistema di raffreddamento: entrambi i Magic 8 Pro hanno un set di raffreddamento ICE 11.0 a strati multipli di fogli di grafite e camera di vapore 3D con 2.068mm3 di volume. A ciò si aggiunge una ventola laterale che gira a 20.000 giri/min ed un foglio di grafite che protegge l’intero schermo.

La scheda tecnica è completata da un jack audio da 3,5mm nella parte superiore ed una porta USB-C per la ricarica su quella inferiore. Presenti anche gli hard trigger per il gaming.

Red Magic 8 Pro è disponibile per in preorder, a partire da 3.999 CNY (540 Euro) nella colorazione nera ed in tre versioni: 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB. Il modello 12/256GB ha la scocca posteriore trasparente. Anche Red Magic 8 Pro+ è disponibile in varianti di memoria: 12/256 GB, 16/512 GB e 16/1 TB a partire da CNY 5.199 (702 Euro) per la versione nera. Nessuna informazione sull’arrivo in Europa.