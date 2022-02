Red Price Mediaworld: 400 Euro di sconto su un TV LG NanoCell da 55'

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, nella giornata di ieri Mediaworld ha lanciato il Red Price, il nuovo volantino di San Valentino valido fino al 14 Febbraio 2022 online e nei negozi. Tra le promozioni ne segnaliamo una molto interessante su un TV LG.

Nella fattispecie, stiamo parlando del 55NAN0776PA da 55 pollici del 2021, che viene proposto a 599 Euro, con un risparmio appunto di 400 Euro rispetto ai 999 Euro di listino. La catena di distribuzione dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 29,95 Euro al mese con tan e taeg 0% e consegna a casa prevista tra giovedì 17 Febbraio 2022 a martedì 22 Febbraio 2022 a costo zero. Ovviamente, non è prevista alcuna spesa extra nemmeno per il ritiro contestuale in negozio.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, siamo di fronte ad un TV con pannello smart LED da 55 pollici 4 con risoluzione di 3840x2160 pixel, casse integrate con potenza in uscita di 20W, tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2.

Sotto la scocca il TV include un processore Quad Core 4K ed è basato sul sistema operativo webOS 6.0, con tanto di supporto a Google Assistant, Alexa ed è compatibile con AirPlay 2 ed homeKit.