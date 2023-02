Red Price Mediaworld: iPhone 13 ed iPhone 14 Plus in offerta

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nella giornata di ieri, Mediaworld ha lanciato il Red Price, il nuovo volantino di San Valentino che propone un'ampia gamma di sconti su diversi prodotti d'elettronica ed informatica. Tra i protagonisti troviamo anche gli iPhone.

iPhone 14 Plus, nella versione con 128 gigabyte di memoria, può essere acquistato a 980,99 Euro, in calo del 16% rispetto ai 1179 Euro di listino, con possibilità di scegliere anche il ritiro in negozio presso il punto vendita più vicino, oltre che la consegna a casa secondo le tempistiche indicate.

iPhone 14 Plus da 256 gigabyte, invece, cala a 1179,99 Euro: in questo caso la riduzione è del 9% se si confronta con i 1309 Euro imposti dal produttore di Cupertino.

Passando ai modelli dello scorso anno, invece, segnaliamo l'iPhone 13 da 256 gigabyte a 899,99 Euro, il 15% in meno dai 1059 Euro di listino.

Per tutti e due i modelli è possibile scegliere tra varie colorazioni. Come sempre consigliamo di consultare la pagina dedicata agli sconti su iPhone sul sito di Mediaworld, e di consultare le schede dei singoli prodotti per tutte le informazioni sulla scadenza delle promozioni e sulla possibilità di effettuare il pagamento a rate alle condizioni previste.