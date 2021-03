Red Weekend MediaWorld, fino a 500 Euro di sconto su smartphone Samsung, Oppo e Xiaomi

MediaWorld ha lanciato il Red Weekend pochi giorni fa, proponendo molte promozioni alquanto interessanti su prodotti tech d’ogni tipo. Tra questi, oggi cogliamo l’occasione per segnalare le migliori offerte su smartphone Samsung, Oppo e Xiaomi, tra cui appare anche il modello top di gamma Galaxy S21 5G.

Iniziamo con il modello più economico di questo fine settimana di sconti, ovvero Xiaomi Redmi Note 9S disponibile a 199,99 Euro anziché 269,99 Euro. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 720G octa-core da 2.3 GHz, 6 GB di RAM, 128 GB di spazio d’archiviazione espandibile a 512 GB tramite microSD, batteria da 5020 mAh e comparto fotocamera formato da quattro sensori posteriori (48MP principale + 8MP ultra grandangolare + 5MP macro + 2MP profondità) e uno selfie da 16MP. Il display, infine, è un LCD IPS Full HD+ da 6,67 pollici.

In seguito troviamo Xiaomi Mi 10T Lite 5G con schermo LCD Full HD+ da 6,67 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 750G da 2,2 GHz, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, batteria da 4820 mAh con ricarica rapida 33W, setup quad-camera posteriore (64 MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e sensore anteriore da 6MP. Il prezzo è pari a 299 Euro anziché 399 Euro, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero.

In alternativa è disponibile anche Xiaomi Mi 10T a 399 Euro anziché 499 Euro. In questo caso si parla di un processore Qualcomm Snapdragon 865 octa-core (1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.80 GHz) assieme a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W, setup a tripla fotocamera posteriore (64MP principale + 13MP ultra grandangolare + 5MP macro) e singolo sensore selfie da 20 megapixel, per un display LCD Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate da 144Hz e sensore di impronte digitali.

Passando a Oppo troviamo il modello Reno4 Z, disponibile a 262,99 Euro anziché 399 Euro e dotato di display da 6,57 pollici a LED IPS, CPU MediaTek Dimensity 800, 8 GB di RAM LPDDR4x, archiviazione interna da 256 GB ma non espandibile, batteria da 4000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65W e, per quanto concerne il comparto fotocamera, si parla di quattro lenti posteriori (48MP principale + 8MP grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e due anteriori 16+2 megapixel.

A un’altra fascia di prezzo appartiene invece OPPO Find X2 Pro brandizzato Vodafone, dal costo di 699,00 Euro anziché 1199,00 Euro. Il display è un OLED QHD+ da 6,7 pollici, figura poi il SoC Qualcomm Snapdragon 865 e, sempre sotto la scocca, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna non espandibile e batteria da 4260 mAh. Troviamo infine un modulo fotocamera da 3 sensori (48MP principale con OIS + 48MP ultra grandangolare + 13MP teleobiettivo), una lente selfie da 32MP con OIS.

Dulcis in fundo, lo smartphone più costoso è Samsung Galaxy S21 5G brandizzato Vodafone a 799 Euro anziché 929 Euro. Sotto la scocca troviamo il processore proprietario Exynos 2100 assieme a 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione non espandibile, mentre la batteria è da 4000 mAh, tripla fotocamera posteriore (12MP principale + 64MP teleobiettivo + 12MP ultra grandangolare) e sensore selfie da 10MP. Il display, infine, è un Dynamic AMOLED 2X Full HD+ da 6,2 pollici.

Sempre in occasione del Red Weekend è possibile trovare anche ottimi sconti su TV LG OLED GX e BX.