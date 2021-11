Red Weekend Mediaworld: le migliori offerte sui TV OLED

Continua il Red Weekend di Mediaworld, e continuiamo a spulciare la lista delle promozioni più interessanti proposte dalla catena di distribuzione in questo nuovo cartellone pubblicitario arrivo fino al 7 Novembre 2021, in attesa del Black Friday.

L'LG OLED 65C1 da 65 pollici è disponibile a 1999 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 2499 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 99,95 Euro al mese con consegna a casa gratuita e ritiro contestuale a costo zero.

Il TV Sony OLED XR55A90J da 55 pollici, invece, viene proposto a 2469 Euro, rispetto ai 2599 Euro di listino: in questo caso il pagamento rateale è da 20 mensilità da 123,45 Euro al mese. Sempre fronte Sony, citiamo anche l'offerta sull'XR77A80J da 77 pollici, che passa a 2999 Euro rispetto ai 3799 Euro di listino: trattandosi di un importo più elevato, lo è anche quello del pagamento rateale, che è in 20 rate da 149,95 Euro. Il Sony OLED XR83A90K da 83 pollici del 2021, invece, è disponibile in offerta a 6799 Euro dai 7499 Euro di listino.

Infine, chiudiamo questo nostro excursus con il Philips OLED 4K 55OLED856 da 55 pollici, disponibile a 1499 Euro, con un risparmio di 400 Euro dai 1899 Euro di listino.