Parte il Red Weekend di Mediaworld: sconti fino al 30 Luglio 2023

A ridosso del fine settimana, Mediaworld lancia il Red Weekend che fino al 30 Luglio 2023 propone un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti, con consegna gratuita su tutto garantita fino al 31 Luglio 2023.

La soundbar con subwoofer Samsung HW-B650/ZF è disponibile in offerta a 179 Euro, in calo dai 249,99 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 31 Luglio ed il 2 Agosto 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro gratuito in negozio è possibile dal 2 Agosto 2023.

In sconto troviamo anche la soundbar Samsung HW-S60B9ZF, che viene proposta a 250,99 Euro, in calo dai 299,99 Euro. Anche in questo caso, la consegna è garantita tra il 31 Luglio ed il 2 Agosto.

Tra le promozioni proposte segnaliamo anche la fotocamera mirrorless Sony ILCE7M3KB che è disponibile a 2199 Euro, in calo dai 2499,99 Euro di listino.

In sconto troviamo anche la cassa bluetooth Sony SRSXP700B a 429 Euro, in calo dai 589,99 Euro di listino con consegna tra il 31 Luglio ed il 2 Agosto 2023. Ovviamente non mancano le promozioni su prodotti legati al mondo degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.

