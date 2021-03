Red Weekend Mediaworld: sconti sui TV LG OLED GX e BX da 55 e 65 pollici

Come abbiamo avuto modo di raccontare, è partito ieri il Red Weekend di Mediaworld, che propone delle offerte molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica. In lista troviamo, ovviamente, anche diversi modelli di TV, in particolar modo LG.

Il TV LG OLED da 66 pollici della gamma GX può essere acquistato a 1799 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 2199 Euro di listino. Mediaworld permette anche di effettuare il pagamento in 20 rate da 89,95 Euro al mese, con tan e taeg 0% e consegna a casa prevista tra martedì 6 Aprile e venerdì 9 Aprile, gratuitamente.

L'OLED 55 BX invece viene proposto a 1149 Euro: in questo caso il risparmio è di 250 Euro rispetto ai 1399 Euro di listino, con possibilità di completare il pagamento in 20 rate da 57,45 Euro al mese. Sempre restando nella gamma BX, è disponibile a prezzo ridotto anche la variante da 65 pollici, a 1699 Euro: si tratta dello sconto più corposo, di 600 Euro rispetto ai 2299 Euro imposti dal produttore. Più alto ovviamente l'importo delle 20 rate, che sono di 79,95 Euro al mese.

Il ritiro contestuale in negozio è ovviamente a costo zero: basta semplicemente scegliere il punto vendita più vicino. Le offerte saranno disponibili fino al 28 Marzo.