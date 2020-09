Red Weekend Mediaworld: sconti su TV OLED e QLED 4K

Continua il Red Weekend di Mediaworld e continuiamo a segnalare su queste pagine quali sono le promozioni più interessanti proposte dalla catena di distribuzione. Nello specifico, quest'oggi ci soffermiamo sui televisori.

Mediaworld infatti permette di portare a casa a prezzi ridotti diversi TV OLED e QLED, su cui è possibile risparmiare una buona somma di denaro rispetto ai costi di listino.

Partendo dai QLED, il Samsung QE55Q70TATXZT da 55 pollici viene proposto a 929 Euro, rispetto ai 1199 Euro di listino, ma in sconto troviamo a 1399 Euro il Samsung QLED The Sero 4K del 2020, il TV girevole che permette di visualizzare i contenuti anche in verticale. In questo caso il risparmio è di 100 Euro. In sconto anche il QE50Q80TATXZT da 50 pollici a 949 Euro, mentre il modello da 55 pollici della stessa linea viene proposto a 1099 Euro.

Tra i TV Ultra HD 4K troviamo il Sony KD43XG70770 da 43 pollici a 399 Euro, 50 Euro in meno dai 449 Euro precedenti, ma anche il Philips 65PUS7354/12 da 65 pollici a 779 Euro. Infine, citiamo le offerte sull'LG 65UM7050PLA.API da 65 pollici Ultra HD 4K, che viene proposto a 579 Euro, ed il Sony KD49XH9505 da 49 pollici a 999 Euro.

Mediaworld garantisce la consegna gratuita su tutti i prodotti.