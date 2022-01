Red Weekend Mediaworld: sconto sul Samsung Galaxy S21+ 5G da 256GB

Come abbiamo avuto modo di spiegare, nella serata di ieri Mediaworld ha lanciato il Red Weekend, il nuovo volantino valido solo online fino al prossimo 16 Gennaio 2022, che propone un'ampia gamma di promozioni con consegna gratuita.

Tra i tantissimi prodotti disponibili in questo volantino, segnaliamo il Samsung Galaxy S21+ 5G, che nella variante con 256 gigabyte di memoria interna viene proposto a 799 Euro, in calo di 330 Euro rispetto ai 1129 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 39,95 Euro al mese con tan e taeg 0%.

Precisiamo che il prodotto non risulta sempre disponibile, e consigliamo di aggiornare la pagina e visitarla più volte nell'arco del weekend per potervi assicurare l'acquisto.

La consegna è gratuita, e non è possibile trovare il dispositivo allo stesso prezzo nei punti vendita sparsi sul territorio nazionale.

Lo smartphone in questione sfoggia uno schermo da 6,7 pollici Dynamic aMOLED 2X, processore 8-core da 2,9 GHz, fotocamera posteriore da 64 megapixel, 256 gigabyte di memoria interna ed 8 gigabyte di RAM. Nella scheda tecnica viene specificato che la confezione include anche un cavo USB Type-C, mentre non è presente l'alimentatore da muro che può comunque essere acquistato a parte anche direttamente su Mediaworld.