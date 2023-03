Al via il Red Weekend di Mediaworld: tre giorni di offerte fino al 12 Marzo 2023

Parte oggi il Red Weekend di Mediaworld, una nuova iniziativa promozionale che fino al 12 Marzo 2023 terrà compagnia gli utenti che si collegano al sito web con promozioni importanti su un’ampia gamma di prodotti.

Soffermandoci ovviamente sul comparto informatica, segnaliamo il MacBook Pro con M1 Pro da 16 pollici ed SSD da 1 terabyte a 2599,99 Euro, in calo del 15% rispetto ai 3079 Euro di listino, mentre l’ASUS Rog Flow X13 passa a 1499,99 Euro, dai 1999,99 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche lo sconto sull’HP 255 G8 da 15,6 pollici che viene proposto a 499,99 Euro: anche in questo caso il risparmio è corposo se si tiene conto che di listino costa 749,99 euro.

Fronte home cinema ed hifi, invece, segnaliamo la soundbar Samsung HW-Q930B/ZF a 649,99 Euro, il 18% in meno dai 799,99 Euro di listino, mentre la Sony HTA7000 viene proposta a 1159,99 Euro, in calo del 17% dai 1399,99 Euro di listino.

Non mancano le offerte sui prodotti mobili: lo smartphone Realme GT Neo 3 è disponibile a 499,99 Euro, il 25% in meno dai 699,99 Euro di listino, mentre la cassa Bluetooth Sony SRXG500B è disponibile in offerta a 359,99 Euro, in calo dai 449,99 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata a questo indirizzo.