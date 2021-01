Red Weekend Mediaworld: Xiaomi Mi Band 4 in sconto

Nella serata di ieri Mediaworld ha lanciato il Red Weekend, il volantino che sarà attivo solo online fino al prossimo 31 Gennaio 2021. Tra i prodotti scontati troviamo anche la smartband Xiaomi Mi Band 4.

Il braccialetto per il fitness della società cinese è disponibile a 19,99 Euro, 15 Euro in meno rispetto ai 34,99 Euro di listino, con ritiro in negozio gratuito.

Xiaomi Mi Smart Band 4 sfoggia uno schermo da 0,95 pollici AMOLED touchscreen, ed utilizza l'interfaccia Bluetooth 5.0 per effettuare la connessione allo smartwatch. Il dispositivo, secondo i dati diffusi dalla società, viene garantita un'autonomia di 1200 ore, con resistenza all'acqua di 50 metri. Ovviamente può essere utilizzato per tracciare qualsiasi tipo di attività sportiva, in quanto include anche un cardiofrequenzimetro ed un conta passi.

Tra le promozioni della Red Weekend di Mediaworld troviamo anche altri dispositivi d'elettronica ed informatica, tra cui smartphone, tablet ed appunto smartwatch e smartband, oltre che gli auricolari.

Sui prodotti che hanno un prezzo un pò più alto, invece, viene anche permesso il pagamento rateale alle condizioni vantaggiose previste dalla catena di distribuzione. Il volantino è valido solo online, ma permette anche di completare il ritiro direttamente nel punto vendita più vicino, ovviamente a costo zero.

Fateci sapere cosa ne pensate.