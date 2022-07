Reddit cede a fascino NFT: ecco a voi i nuovi Avatar Collezionabili

Nella stessa giornata in cui LimeWire torna come marketplace per NFT, anche Reddit ha ceduto al fascino dei Non Fungible Tokens lanciando i Collectible Avatar, non altro che versioni collezionabili della mascotte Snoo disponibili in edizione limitata e realizzate da artisti indipendenti in collaborazione con la piattaforma social.

Come ripreso da The Verge, questi avatar sono archiviati e gestiti nel Vault, un wallet basato su blockchain Polygon su Reddit in cui i Redditor attualmente conservano i loro punti community, e potranno essere scambiati su mercati secondari come OpenSea o SuperRare; tuttavia, allo stato attuale non possono essere venduti direttamente su Reddit.

Secondo i gestori della piattaforma, il focus di questa novità è “evidenziare gli artisti” del social: del resto, la collezione include contributi di artisti particolarmente attivi su r/Comics e altri subreddit. Il portavoce Tim Rathschmidt ha dichiarato che la società ha già adottato misure a sufficienza per prevenire le frodi e che la collaborazione è stata stabilita con un piccolo gruppo di artisti, con i quali vengono effettuati controlli di conformità e di autenticità per gli avatar da loro realizzati.

Dal punto di vista prettamente monetario, Reddit si prenderà una quota pari al 5% per il minting e per il supporto del progetto, mentre il 95% restante andrà direttamente agli artisti. Interessante notare, poi, che tutti gli acquisti di avatar collezionabili dovranno essere effettuati con valuta emessa dal governo e non tramite crypto, esattamente come nel caso dell’acquisto dei Reddit Coins.

Inizialmente questi avatar collezionabili saranno disponibili per un "numero limitato" di Redditor che si uniranno alla community r/CollectibleAvatars, che includerà post con informazioni sul programma e interazioni dietro le quinte con gli artisti.

