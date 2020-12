Reddit compra Dubsmash: in arrivo nuovi strumenti per il video editing?

Reddit ha annunciato l'acquisizione di Dubsmash, la "sorella maggiore" di TikTok. L’annuncio è arrivato dal blog ufficiale di Reddit, che ha confermato il passaggio dell’intero staff di Dubsmash sotto le proprie fila.

Si tratta della prima grande acquisizione da parte del gruppo nella sua storia ormai quindicennale.

Sebbene non vi sia traccia dei dettagli finanziari sull'acquisizione, quel che è certo è che Dubsmash manterrà la sua struttura inalterata, app iOS e Android incluse, con l'obiettivo però di integrare gli strumenti della piattaforma di lipsyncing nell'infrastruttura di Reddit, che già possiede un suo video-editor molto essenziale ma non all'altezza.

Fondata nel 2014, Dubsmash il suo boom lo ottiene solo l'anno successivo, per poi iniziare la fase discendente della sua parabola e assestarsi su un'utenza corposa ma non paragonabile a quella di TikTok. La short-video app ha infatti trovato una sua nicchia stabile, demograficamente ben delineata, quella degli adolescenti afroamericani, sulla quale ha continuato a concentrare tutti i suoi sforzi. L'acquisizione delle ultime ore ha, come dichiarato dai co-fondatori di Dubsmash stessa, Suchit Dash, Jonas Drüppel e Tim Specht, l'obiettivo di creare e rinforzare "una piattaforma sicura e accogliente per le comunità meno rappresentate".

Traspare grande entusiasmo anche dalle dichiarazioni del CEO e co-fondatore di Reddit, Steve Huffman, che al Wall Street Journal parla di una "transizione -al video- più grande di quella ai dispositivi mobili".

La direzione che le due aziende contano di intraprendere, continua Huffman, è quella di "dare visibilità ai creators sottorapresentati" e allo stesso tempo "promuovere un senso di comunità e appartenenza attraverso argomenti e passioni estremamente diversi", ovvero ciò che contraddistingue Reddit, popolare anche per le bizzarre creazioni dei suoi utenti: ad esempio tempo fa è apparsa una PlayStation 2 perfettamente funzionante.

Il gruppo Reddit, secondo un'analisi del febbraio 2019, è quotato oltre 3 miliardi di dollari.