Reddit, hacker minacciano di pubblicare 80Gb di dati se non fa dietrofront sulle API

Alle proteste degli utenti e subreddit di Reddit si aggiunge un’altra grana per la dirigenza. La banda BlackCat, anche nota come ALPHV, ha annunciato di avere tra le mani 80 gigabyte di dati rubati da Reddit durante una violazione dello scorso mese di Febbraio.

Gli hacker, come avvenuto anche in altre circostanze simili, hanno minacciato di pubblicare l’intero archivio a meno che Reddit non decida di pagare la richiesta di riscatto ed annulli gli aumenti di prezzo delle API che hanno portato al Reddit Blackout.

TechCrunch ha provato ad interpellare la portavoce di Reddit, Gina Antonini, che però non ha diffuso alcuna informazione in merito ma ha confermato che le affermazioni di BlackCat si riferiscono ad una violazione di cui la stessa Reddit aveva parlato lo scorso 9 Febbraio. All’epoca dei fatti, il CTO aveva affermato che gli hacker avevano avuto accesso alle informazioni dei dipendenti ed alcuni documenti interni durante un attacco di phishing “altamente mirato”. Nella stessa comunicazione, inoltre, lo stesso Christopher Slowe aveva tranquillizzato gli utenti osservando che non era emersa alcuna prova che i dati personali degli utenti (come le password degli account) fossero stati rubati.

Il gruppo di hacker di BlackCat in precedenza aveva anche rivendicato l’attacco a Western Digital, in cui avevano rubato 10 terabyte di dati dell’azienda.