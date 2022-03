Reddit nasconde il subreddit 'r/Russia': 'contiene informazioni non attendibili'

Dopo le misure imposte da Google e Meta contro la disinformazione russa, anche Reddit passa al contrattacco. Il sito di social news ha infatti annunciato di aver applicato una sorta di shadow ban al subreddit “r/Russia”.

Il subreddit infatti da oggi è più difficile da trovare in quanto è stato aggiunto nel gruppo dei “subreddit in quarantena”, il che vuol dire che non verrà visualizzato più nelle ricerche e consigli. Inoltre, per tutti coloro che lo cercheranno direttamente via URL, è prevista la visualizzazione di un messaggio d’avviso nella parte superiore della pagina in cui si leggerà che “questa community contiene un elevato volume di informazioni non supportate da fonte credibili” e quindi non verificate.

In un articolo publicato da Mashable si legge che il subreddit in questione includeva principalmente post che sostenevano i giustificavano l’invasione dell’esercito russo nell’Ucraina. Alcuni utenti accusavano il paese europeo di aver diffuso fake news ed altri avevano paragonato i soldati ucraini ai nazisti.

“Siamo chiari nelle nostre politiche: i moderatori e gli utenti non possono tentare di manipolare e interferire con le conversazioni o le community sulla nostra piattaforma” ha affermato un rappresentate di Reddit, per giustificare la decisione.

Negli ultimi giorni le principale piattaforme social si sono messe in preallarme per combattere la propaganda. Per rispondere, la Russia ha bloccato Facebook che è stato accusato di “violare i diritti e la libertà”.