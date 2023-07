Potreste averlo notato anche voi: purtroppo alcuni siti Web di dubbia utilità stanno provando a sfruttare l'intelligenza artificiale per generare "news su news" (se definibili tali). Pensate che c'è stato addirittura chi aveva inserito nel titolo di articoli generati dall'IA il nome di chi scrive (senza che chiaramente c'entrasse nulla).

Sì, purtroppo anche in Italia si sono viste situazioni di questo tipo (i contenuti chiaramente sono ora stati rimossi). In ogni caso, non preoccupatevi: se ci sono refusi, errori o troppi giri di parole in questa sede, sono da attribuire a un essere umano (sapete: di mezzo ci sono quelle cose chiamate stanchezza, testa altrove, problemi quotidiani e simili, che un'IA difficilmente può comprendere).

Al netto del preambolo, il motivo che ha portato la nostra mente umana a voler raccontare rapidamente tale scenario è legato al fatto che il tutto si è ripresentato all'estero, ma in questo caso ci hanno pensato gli utenti di Reddit a riportare le cose alla normalità. Non appena lo abbiamo scoperto, sul nostro volto è quantomeno comparso un sorriso: va ammesso.

Cos'è accaduto? Ebbene, dato che è risaputo che anche Reddit, così come molti altri portali, stia purtroppo venendo preso di mira da coloro che tentano di addestrare l'IA su testi altrui per cercare poi di pubblicare contenuti senza dover nemmeno effettuare il minimo sforzo, alcune persone hanno deciso di "tendere una sana trappola" agli approfittatori delle opere dell'ingegno altrui, come riportato anche da Ars Technica.

Ecco allora che l'utenza di Reddit ha deciso di inventarsi Glorbo, un fantomatico personaggio di World of Warcraft (WoW). L'obiettivo? Immancabilmente quello di vedere se qualche portale di bassa lega realizzasse effettivamente una "news" su tale inesistente personaggio, così da "beccare" sul fatto chi sta facendo uso di intelligenza artificiale.

Gli utenti di Reddit coinvolti si sono dunque accordati per iniziare una discussione importante su quanto fossero contenti per l'introduzione di Glorbo. Tutto è partito dall'utente kaefer_kriegerin, che nella giornata di giovedì 20 luglio 2023 ha pubblicato sul subreddit di WoW un falso annuncio relativo al "personaggio", contenente tra l'altro dettagli assurdi (tra cui il fatto che Glorbo sarebbe originariamente legato a "Hearthstone nel 1994"). Chiaramente, l'utenza è stata al gioco.

Non ci è voluto molto affinché il sistema IA automatizzato di alcuni portali rilevasse "l'interesse per Glorbo" da parte della community e pubblicasse una "news" sull'inesistente personaggio con tanto di firma di una presunta persona (che avrebbe scritto circa altri 80 articoli nello stesso giorno: produttività importante insomma), seguita persino da una presunta immagine dello stesso (ovviamente generata sempre in modo automatico dall'IA).

Il contenuto è poi comparso su più portali, prima di essere immancabilmente rimosso (ma ciò che è sul Web non sparisce facilmente dal Web). Come se non bastasse, l'IA ha poi a quanto pare deciso di "rincarare la dose" pubblicando in automatico un'altra "news", a firma di un'altra presunta persona.

Questa volta, sempre nella giornata del 20 luglio 2023, il contenuto pubblicato commentava esattamente quanto accaduto in precedenza. Per intenderci, il titolo era "I giocatori di World of Warcraft (WoW) reagiscono ai contenuti generati dall'IA su alcuni siti gaming popolari". Il tutto pubblicato ovviamente su uno dei portali coinvolti, ovvero uno di quelli che ha rimosso la "news" precedente. Insomma, si potrebbe dire per certi versi che anche l'intelligenza artificiale si sia divertita quanto gli utenti di Reddit.

Al netto di questo, per restare in tema, abbiamo chiesto a Google Bard un commento su chi tenta di addestrare l'IA su testi altrui per generare "news" senza muovere un dito (Bing IA si è rifiutato di rispondere, ndr). La risposta: "Penso sia importante usare l'IA in modo responsabile e etico. L'allenamento dell'IA su testi altrui per generare "notizie" senza muovere un dito può essere un modo per diffondere disinformazione e propaganda. È importante essere consapevoli dei potenziali rischi di questa tecnologia e usarla in modo responsabile". Abbiamo forse aperto un po' di parentesi di troppo e ci scusiamo con Bard per la complessità della domanda, ma ci siamo capiti. Firmato: redattore umano esistente.