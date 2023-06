Reddit, prosegue la protesta: subreddit oscurati a tempo indeterminato

La protesta su Reddit di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nelle scorse ore, che ha interessato migliaia di subreddit che hanno deciso di oscurarsi in risposta alla nuova policy della piattaforma e le modifiche delle API, è destinata a continuare a tempo indeterminato.

I moderatori di molti subreddit infatti hanno annunciato che manterranno le community private o limitate a tempo indeterminato. Si tratta di un cambio di programma importante dal momento che secondo i piani iniziali la protesta sarebbe dovuta durare tra le 24 e 48 ore.

In un post scritto da SpicyThunder335 su ModCoord, si legge che “Reddit è cambiato microscopicamente” e nonostante alcune piccole aperture arrivate da parte dei gestori, “le nostre preoccupazioni principali non sono ancora state ascoltate e queste concessioni sono arrivate prima della data di inizio del blackout”. SpicyThunder335 ha anche posto l’accento su un memo inviato dal CEO di Reddit Steve Huffman ai dipendenti, in cui affermava che “come tutte le proteste su Reddit, anche questa passerà”.

Proprio questa frase ha infastidito ancora di più i gestori di alcuni subreddit: 300 di questi si sono impegnati ad oscurare le loro community a tempo indeterminato. Nella lista figurano subreddit come aww he conta più di 34 milioni di iscritti, ma anche r/music che ne ha 32 milioni, r/videos (più di 26 milioni) ed r/nba, proprio nel periodo clou della stagione.

SpicyThunder335 però ha osservato che non tutti parteciperanno a tempo indeterminato alla protesta.