Reddit è in protesta? Discord coglie l'occasione per rendere gratuite le Attività

Mentre stanno proseguendo le proteste su Reddit (in parole povere, migliaia di subreddit hanno deciso di oscurarsi per protestare contro la nuova policy della piattaforma e le modifiche delle API), un altro noto servizio sta facendo un passo di altro tipo. Infatti, Discord sta cogliendo l'occasione per dare qualcosa di nuovo agli utenti.

Più precisamente, come riportato anche da The Verge, il noto servizio di chat vocale (e non solo) ha rimosso il requisito di avere un abbonamento Nitro a pagamento per quel che concerne diverse funzionalità. La novità è già stata annunciata agli utenti mediante un pop-up che compare direttamente all'apertura di Discord (o comunque contestualmente alla sezione "Compleanno di Discord").

Essenzialmente, le Attività possono ora essere svolte senza sottoscrizione, consentendo a tutti coloro che dispongono di un semplice account gratuito di mettere in atto sessioni in compagnia. Per intenderci, mediante le Attività di Discord risulta possibile, ad esempio, organizzare una sessione "Watch Together" su YouTube coi propri amici (partecipanti illimitati), nonché magari giocare in compagnia rapidamente. Va detto che alcune delle Attività erano già gratuite in precedenza, ma adesso si è deciso di sbloccare tutto ciò che è disponibile in questo contesto.

Tra i titoli disponibili, ad esempio, c'è Poker Night, che consente di unirsi in sessioni fino a 7 partecipanti. Questo vale anche per giochi come Putt Party e Gartic Phone, ma il tutto può variare a seconda dell'Attività scelta (ad esempio, Chess In The Park consente a un numero illimitato di utenti di partecipare).

Insomma, Discord sta ora consentendo alle persone di condividere esperienze senza uscire dalla piattaforma, senza nemmeno richiedere più un abbonamento Nitro. Prima di decidere di rendere il tutto gratuito per tempo indefinito c'è stato una sorta di "periodo di prova", ma adesso è ufficiale che il tutto rimarrà a disposizione degli utenti anche in futuro. Non sono in pochi chiaramente a pensare che il tempismo dell'annuncio non sia casuale, visto quanto sta accadendo relativamente a Reddit.