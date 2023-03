L'IA di Microsoft sbarcherà su Reddit, ma non è come pensate

In attesa del misterioso evento Microsoft di marzo sull'IA, sembra che ci siano altre aziende interessate a utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza d'uso dei propri servizi e una di queste si è rivolta proprio al colosso di Redmond.

Stiamo parlando di Reddit, che ormai è in procinto di implementare il sistema "Florence" di Microsoft per generare didascalie che identifichino soggetti e azioni nelle immagini presenti sulla piattaforma, una funzionalità indirizzata agli utenti con necessità particolari nella visione.

La presenza di alt text sul web è praticamente essenziale per persone ipovedenti, che possono in questo modo capire cosa è raffigurato su una pagina facendola leggere ad alta voce, per esempio, a un lettore automatico dello schermo, ma potrà avere una sua utilità anche sul fronte tecnico, contribuendo all'indicizzazione dei contenuti della piattaforma social sui principali motori di ricerca e per rendere più efficace la ricerca interna a totale vantaggio degli utenti.

Solitamente, queste descrizioni vengono inserite manualmente da personale del team di sviluppo ma comporta dispendio di risorse economiche e temporali per ottenere ciò che Florence sarebbe in grado di fare in maniera completamente automatizzata. Questo particolare modello di IA, oltretutto, sarebbe capace persino "di capire la differenza tra una mela Cosmic Crisp e una mela Honeycrisp", per citare le parole del CVP di Azure AI sulle pagine di TechRadar.

Sempre a proposito di Intelligenza Artificiale, se su Reddit dovesse capitarvi di imbattervi in DAN, alter ego "diabolico" di ChatGPT, non vi preoccupate... è tutto regolare!