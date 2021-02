Reddit, al Super Bowl uno spot per celebrare il caso GameStop

Il caso GameStop è stato il fenomeno economico-finanziario di questa prima parte di 2021, ed è approdato anche al Super Bowl della scorsa notte. Reddit, la piattaforma dove tutto è nato, ha infatti acquistato uno spot pubblicitario di cinque secondi per celebrare l'avvenuto.

L'annuncio era caratterizzato da un messaggio testuale che però molti non sono riusciti a leggere ma che grazie al repost effettuato su Twitter, è diventato rapidamente virale. Reddit ci scherza su e nella parte iniziale di questo messaggio afferma che non è stata in grado di fare di meglio in quanto "ha speso l'intero budget di marketing per cinque secondi di trasmissione". Da qui l'idea di adottare un approccio più classico con un semplice messaggio testuale.

Di seguito la traduzione completa:

"Wow, ha funzionato davvero.

Se stai leggendo questo, significa che abbiamo vinto la nostra scommessa.

I grandi spot sono costosi, quindi non siamo riusciti a fare di meglio. Ma siamo stati ispirati e abbiamo deciso di spendere il nostro intero budget di marketing in 5 secondi di trasmissione. Una cosa che ci ha insegnato la nostra community la scorsa settimana è che i perdenti possono realizzare qualsiasi cosa quando si uniscono attorno a un'idea comune.

Chissà, forse sarai la ragione per cui i libri di testo di finanza devono aggiungere un capitolo sui "tendies". Forse aiuterai r/SuperbOwl ad insegnare al mondo la maestà dei gufi. Forse metterai in pausa anche questa pubblicità di 5 secondi.

Le cose importanti accadono quando le persone si radunano attorno a qualcosa a cui tengono veramente. E c'è un posto in cui questo accade. Si chiama Reddit".