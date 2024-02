Reddit, svelato l'accordo con Google: 60 milioni per addestrare i modelli d'IA

Qualche giorno fa è emersa la notizia che Reddit venderà i propri contenuti ad una big tech per allenare l’intelligenza artificiale. Un nuovo rapporto pubblicato da Reuters riferisce che la società con cui il sito di social news ha stretto l’accordo sarebbe Google.

Come spiegato da alcune fonti all’autorevole agenzia di stampa, l’accordo sarebbe da 60 milioni di Dollari all’anno e prevede che Reddit metta a disposizione i suoi contenuti per addestrare i modelli d’intelligenza artificiale del colosso dei motori di ricerca.

La partnership rientra nella strategia di Reddit di aumentare le entrate alla luce dell’agguerrita concorrenza nel mercato pubblicitario da parte di società come TikTok e Meta, in vista della quotazione in borsa. Proprio lo scorso anno, infatti, Reddit ha annunciato il lancio di un programma a pagamento per l’accesso alle sue API da parte delle aziende.

Reuters evidenzia come nè da parte di Reddit, tanto meno da parte di Google siano arrivati commenti in merito e le fonti che hanno svelato l’accordo hanno chiesto ai giornalisti di non essere identificate in quanto non autorizzare a parlare con i media.

Sempre a proposito d’IA, Google ha svelato ieri sera Gemma, la nuova intelligenza artificiale open source e responsabile che è stata etichettata come la sorella di Gemini.