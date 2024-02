Reddit venderà i contenuti degli utenti per l'addestramento IA

In un mondo in cui il settore dell'intelligenza artificiale è in costante evoluzione (basti vedere l'annuncio di Gemini 1.5 di Google), i modelli IA non possono che risultare "affamati" di dati. È in questo contesto, tra l'altro con una tempistica non casuale, che Reddit sta vendendo i contenuti generati dagli utenti per l'addestramento IA.

Come riportato anche da The Verge e Bloomberg, questo avviene a ridosso dell'IPO (offerta pubblica iniziale) di Reddit, che come indicato da Reuters dovrebbe avvenire entro marzo 2024. Insomma, la quotazione dell'azienda sembra aver mosso qualcosa internamente, portandola adesso a stringere un nuovo accordo di licenza per i contenuti.

Va detto che per il momento non si conosce il nome dell'azienda IA coinvolta, ma si fa più genericamente riferimento a "una grande società di intelligenza artificiale". Ancora non si è dunque a conoscenza di quale modello di intelligenza artificiale farà uso, in ambito di addestramento, dei contenuti generati dagli utenti e pubblicati su Reddit nel corso di un lasso di tempo che ormai rappresenta oltre un decennio.

A quali cifre si fa riferimento? Bloomberg indica un accordo per circa "60 milioni di dollari all'anno", ma le fonti spiegano che queste cifre potrebbero potenzialmente variare, visto che i piani relativi all'IPO risulterebbero ancora in corso di definizione. Insomma, mentre a Wall Street attendono di conoscere la valutazione (alcune voci di corridoio fanno riferimento a 5 miliardi di dollari), gli utenti di Reddit discutono ora sull'uso in ambito di addestramento IA dei contenuti da loro generati.