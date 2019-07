Redez (QDSS) parla di come funziona la monetizzazione su YouTube

Redez, membro del gruppo Quei Due Sul Server, è stato recentemente intervistato dai ragazzi del Cerbero Podcast, tra cui figura il noto YouTuber Simone Santoro (YFC). Il gamer si è lasciato "scappare" alcune informazioni in merito agli esperimenti che ha condotto sulla monetizzazione su YouTube, che potrebbero risultare utili per i neofiti.

Infatti, Redez ha svelato di aver provato a inserire la parola "Lego" in un titolo che solitamente non sarebbe visto di buon occhio da YouTube e di aver scoperto che in realtà quella sola keyword ha consentito di far funzionare meglio del solito il video. "Ha monetizzato un 25% più del normale", ha dichiarato il membro del gruppo Quei Due Sul Server.

Oltre a questo, lo YouTuber ha anche spiegato, in merito ai tag dei video, che "ogni parola ha un peso". In seguito, Simone Santoro ha dichiarato "Secondo me è meglio una copertina 'alla Minecraft' per monetizzare" e Redez ha confermato: "Non sei caduto troppo lontano dall'albero". "(Il metodo utilizzato per questi test, ndr) più che scientifico è empirico. [...] Più che altro, una volta che trovi il format che funziona, che piace alla tua utenza, poi lo devi far piacere a tutta YouTube, perché la tua utenza è solo una piccola parte. Lì inizia il lavoro", ha continuato Redez.

Il gamer ha poi dato anche alcuni "consigli" in merito alla soglia d'attenzione del pubblico: "La soglia di attenzione ogni tanto la devi rialzare. Lui (in riferimento a Mr. Flame, ndr), pur inconsapevolmente, alzando il suo tono di voce sveglia in continuazione il pubblico. Noi lo facciamo in modo studiato".

Redez ha poi parlato di molti altri aspetti interessanti legati alla monetizzazione e al rendimento dei video su YouTube. Vi invitiamo quindi a consultare l'intervista completa a Redez tramite il player presente qui sopra. L'intervento in merito alla monetizzazione inizia al minuto 13:00.