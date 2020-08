RedMagic 5S e Ice Dock sono arrivati per la recensione: le nostre foto

Il mondo degli smartphone da gaming si sta popolando di parecchi dispositivi. Dopo aver pubblicato, a giugno 2020, la recensione di RedMagic 5G, è giunta l'ora di testare un altro dispositivo della stessa azienda: ci riferiamo a RedMagic 5S, smartphone arrivato tra le nostre mani nella giornata di ieri 18 agosto 2020, insieme a un accessorio.

Infatti, la società ha deciso di inviare alla stampa anche la ventola esterna Ice Dock, che per funzionare deve essere collegata contemporaneamente alla porta USB Type-C dello smartphone tramite l'apposito adattatore e alla fonte di alimentazione. In parole povere, Ice Dock ha due porte USB Type-C. Non possiamo tuttavia fornirvi maggiori informazioni, sia per motivi di tempo (abbiamo ricevuto il dispositivo da poche ore) che per questioni di embargo.

Lo stesso vale per lo smartphone: quello che possiamo fare è mostrarvelo da vicino tramite le foto che potete vedere a corredo della notizia, ma non possiamo sbottonarci né per quanto riguarda prezzo e disponibilità né per quel che concerne le nostre impressioni in merito. Tuttavia, non dovete preoccuparvi: prossimamente ci sarà modo di analizzare RedMagic 5S come si deve su queste pagine, proprio come abbiamo sempre fatto con tutti gli altri smartphone.

In ogni caso, per maggiori informazioni sul dispositivo, vi rimandiamo alla notizia di annuncio di RedMagic 5S e al sito ufficiale dell'azienda. Rimanete sintonizzati su queste pagine: tra non molto arriveranno altri contenuti relativi a questo smartphone.