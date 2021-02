RedMagic 5S, smartphone da gaming in offerta a buon prezzo

Dopo aver visto i leak relativi a RedMagic 6, torniamo a trattare su queste pagine gli smartphone da gaming del brand. Infatti, recentemente è stato avviato uno sconto relativo a RedMagic 5S.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, in questi giorni il succitato smartphone da gaming viene proposto a un prezzo di 539 euro mediante il sito ufficiale, al posto dei 579 euro richiesti solitamente. Siamo dunque dinanzi a uno sconto di 40 euro. La variante coinvolta è quella che dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Da notare inoltre il fatto che anche il modello da 12/256GB è in sconto a 599 euro (in precedenza costava 649 euro, risparmio di 50 euro).

Se volete approfondire il dispositivo coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di RedMagic 5S, in cui abbiamo evidenziato tutti i lati positivi e negativi del prodotto. Una delle principali critiche in fase di recensione era relativa al software, ma c'è da dire che nel corso degli ultimi mesi il produttore si è messo all'opera per "sistemare" un po' la situazione.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi sta cercando uno smartphone che non costi troppo da utilizzare principalmente per il gaming. Per il resto, vi ricordiamo che tra non molto arriverà RedMagic 6, quindi lo sconto avviato dall'azienda è da vedere anche in quest'ottica.