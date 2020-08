RedMagic 5S ufficiale in Europa: prezzo, disponibilità e scheda tecnica

In seguito alle foto che abbiamo pubblicato qualche tempo fa, oggi 26 agosto 2020 possiamo finalmente fornirvi maggiori dettagli in merito allo smartphone da gaming RedMagic 5S, che stiamo testando da poco più di una settimana.

Risulta quindi ancora troppo presto per tirare le somme sul dispositivo, considerando anche che potrebbero esserci degli aggiornamenti software nei prossimi giorni, visto che lo smartphone arriverà sul mercato in versione Global il 2 settembre 2020. Le spedizioni coinvolgono ovviamente anche l'Italia. Nel frattempo, oggi 26 agosto 2020 partiranno i preordini sul sito ufficiale di RedMagic.

I prezzi per l'Europa sono fissati a 579 euro per la variante Sonic Silver con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna e 649 euro per il modello Pulse da 12/256GB che stiamo testando. Arrivando alla scheda tecnica, troviamo uno schermo AMOLED da 6,65 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), refresh rate di 144 Hz e touch sampling rate di 240 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865, una GPU Adreno 650, 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (Sony IMX686) + 8MP (ultra-wide, 120 gradi) + 2MP (per le macro) e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida. Presenti anche i trigger dorsali, il supporto al 5G e varie altre funzionalità gaming. Non mancano porta USB Type-C 3.0, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, NFC, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Per il resto, l'accessorio che potete vedere nelle foto è l'Ice Dock, dock con ventola esterna e ingressi aggiuntivi che viene venduta a parte. Ovviamente, tratteremo tutto nel dettaglio al momento della recensione.

Piccola chicca: anche in seguito a una nostra analisi di un precedente modello, l'azienda sta procedendo alla traduzione della sua personalizzazione software Red Magic OS, basata su Android 10, in italiano. Per il momento non si tratta di una traduzione completa e ci sono diverse imprecisioni, ma perlomeno il software sta diventando sempre più nel nostro idioma e speriamo che in futuro la società accolga in modo più completo il nostro suggerimento.

In calce alla notizia trovate la visualizzazione 3D di RedMagic 5S. Si tratta dell'ultima funzionalità che abbiamo lanciato su Everyeye, che vi consente di dare un'occhiata a 360 gradi agli smartphone che testiamo. Per altre foto del dispositivo, vi rimandiamo alla scheda dedicata a RedMagic 5S.