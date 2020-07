RedMagic 5S ufficiale: smartphone da gaming con display a 144 Hz

Sono passate solamente alcune settimane dalla pubblicazione della nostra recensione di RedMagic 5G, uno smartphone da gaming venduto a un prezzo non troppo elevato che ha convinto una certa tipologia di utenti. Nonostante questo, è già giunta l'ora di parlare di un nuovo dispositivo dedicato ai videogiochi, ovvero RedMagic 5S.

Infatti, nella giornata di oggi 28 luglio 2020 l'azienda ha ufficializzato questo smartphone per quanto riguarda il mercato cinese. Tuttavia, sappiamo già che la variante Global di Red Magic 5S arriverà a settembre 2020. Per il momento non conosciamo i prezzi di quest'ultima, ma in Cina la variante Sonic Silver da 8/128GB viene venduta a 3799 yuan (circa 462 euro al cambio attuale), mentre quella Pulse costa 4399 yuan (circa 535 euro) nella sua edizione da 12/256GB e 4999 yuan (circa 608 euro) in quella da 16/256GB.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di RedMagic 5S, troviamo un display AMOLED da 6,65 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 144 Hz e touch sampling rate di 240 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865, 8/12/16GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore con da 64MP (Sony IMX686) + 8MP (ultra-wide) + 2MP (per le macro) e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida. Non mancano anche i trigger dorsali con touch rate di 320 Hz e le funzionalità 4D Shock e Game Space. Presente un sistema di raffreddamento rinnovato basato su vapor chamber. Chiaramente, non manca il supporto al 5G.

È stato svelato anche un accessorio: la Ice Dock, dock con ventola esterna e ingressi aggiuntivi che viene venduta a un prezzo di 179 yuan (circa 21 euro al cambio attuale). Qui sotto potete trovare una galleria di immagini legate sia allo smartphone che alla dock.

La presentazione del dispositivo è avvenuta nel contesto dell'evento ChinaJoy. Tra l'altro, l'azienda ha colto l'occasione per svelare anche altre tipologie di prodotti, dalle cuffie TWS a bassa latenza ai controller per il gaming, passando per un router Wi-Fi 6. Tra l'altro, è stato svelato anche il Nubia Watch. Non abbiamo ulteriori dettagli in merito alla disponibilità a livello globale di questi dispositivi.

In ogni caso, sono state smentite le voci di qualche giorno fa che volevano uno smartphone montante un SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus (RedMagic 5S monta uno Snapdragon 865). Inoltre, per il momento non è ancora chiaro se lo smartphone si potrà utilizzare veramente come controller. Staremo a vedere, c'è ancora qualche mese che ci separa dall'arrivo della variante Global.

Per concludere, vi facciamo sapere che dal 28 luglio al 26 agosto 2020 si terrà l'evento "RedMagic: 5th Space", che consente agli utenti di provare a vincere, tra le altre cose, proprio un RedMagic 5S. Se siete interessati, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell'azienda.