RedMagic 6 e 6 Pro ufficiali in Italia: smartphone da gaming a 165 Hz

In seguito al reveal estero di qualche giorno fa, RedMagic ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Italia degli smartphone da gaming RedMagic 6 e RedMagic 6 Pro. Tra le caratteristiche peculiari, troviamo uno schermo con frequenza di aggiornamento di 165 Hz, "affiancato" da un touch sampling rate di 500 Hz.

Si punta dunque in modo particolare sulla fluidità offerta dal display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), cercando di sfruttarla il più possibile mediante i videogiochi presenti sul Play Store. In ogni caso, ricordiamo che la scheda tecnica di RedMagic 6 e RedMagic 6 Pro comprende anche un processore Qualcomm Snapdragon 888, affiancato da una GPU Adreno 660. Non mancano inoltre dei trigger dorsali a 400Hz da utilizzare come "controller" in fase di gioco, nonché un'ampia batteria da 5050 mAh. C'è anche il supporto alla ricarica fino a 66W (bisogna utilizzare un caricabatterie dedicato, in confezione c'è un caricabatterie da 30W). Immancabile il sistema di raffreddamento con ventola e vapor chamber, così come il supporto a 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e NFC.

Tra le principali divergenze tra i due smartphone, troviamo i tagli di memoria. RedMagic 6 dispone infatti di 12GB di RAM LPPDR5 e 128GB di memoria interna UFS 3.1, mentre la variante Pro monta 16GB di RAM LPDDR5 e 256GB di storage UFS 3.1. In termini di comparto fotografico, troviamo una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.79) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 120 gradi) + 2MP (f/2.4) e una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0). La registrazione video arriva fino a 8K/30fps (anche se andrà testata con mano, visto anche quanto avvenuto in passato).

Il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione RedMagic OS 4.0. C'è anche il jack audio da 3,5 mm per le cuffie, così come non mancano i LED RGB. Le dimensioni sono pari a 169,86 x 77,19 x 9,8 mm, per un peso di 220 grammi. In ogni caso, ci sarà sicuramente modo di tornare in modo approfondito sul prodotto più avanti.

Per quel che riguarda prezzi e disponibilità per l'Italia, i preordini apriranno il 9 aprile 2021, mentre le vendite effettive partiranno dal 15 aprile 2021. Ci sarà anche un concorso che metterà in palio degli auricolari RedMagic TWS. I prezzi sono fissati a 599 euro per RedMagic 6 (12/128GB, Eclipse Black) e 699 euro per RedMagic 6 Pro (16/256GB, Moon Silver). Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al sito ufficiale di RedMagic.