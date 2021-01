RedMagic 6 arriva a breve: siglata una partnership con Tencent Games

La nota azienda RedMagic, che in passato ha dato vita a smartphone da gaming come RedMagic 5S, ha ufficializzato il prossimo arrivo di RedMagic 6. Non manca molto all'annuncio del dispositivo e, nel frattempo, il brand ha fatto sapere di aver stretto una partnership con il colosso cinese Tencent Games.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e GSMArena, nonché come abbiamo potuto constatare in un comunicato stampa inviatoci dalla stessa RedMagic, la partnership con Tencent Games mira a creare un centro di ricerca dedicato al gaming pensato per cercare di trarre il meglio dal mondo dei videogiochi per dispositivi mobili. Si fa riferimento alla ricerca di novità sia per quel che concerne l'hardware che per quel che riguarda il software, puntando a unire questi due elementi e guardare al mondo eSport in modo ancora più deciso rispetto al passato.

Per dare il via a questa partnership, RedMagic ha ufficializzato l'arrivo in Cina nel Q1 2021 del suo smartphone RedMagic 6. Quest'ultimo disporrà di una variante realizzata proprio in collaborazione con Tencent Games, che a quanto pare farà uso del sistema di ottimizzazione SolarCore. Insomma, le due aziende sembrano voler puntare in alto sin da subito.

Vi ricordiamo che gli ultimi leak relativi a RedMagic 6 descrivono uno smartphone in grado di far diventare "trasparente" il suo retro mediante l'utilizzo di un apposito pulsante. Rumor e leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere: a quanto pare non bisognerà attendere molto per saperne di più.