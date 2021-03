RedMagic 6 è in arrivo in Europa, tra countdown e possibili innovazioni

In seguito alle prime avvisaglie di qualche settimana fa in merito all'imminente annuncio dello smartphone da gaming RedMagic 6, ora iniziano ad arrivare dettagli ufficiali concreti anche per quel che concerne l'Europa.

Infatti, il noto brand, che in passato ha "dato vita" a dispositivi come RedMagic 5G, ha pubblicato sul suo portale ufficiale europeo una pagina dedicata al lancio di RedMagic 6, in cui tra l'altro compare il video teaser che potete vedere mediante il player presente qui sopra. Inoltre, non manca un countdown che scade il 16 marzo 2021. Probabilmente sarà proprio quest'ultima la data in cui gli utenti europei scopriranno di più in merito allo smartphone, ma in realtà il portale ufficiale fa riferimento anche a un altro "appuntamento", fissato per il 2 aprile 2021.

Quel che è certo è che bolle qualcosa in pentola in casa RedMagic. Questa volta sembra che l'azienda voglia puntare particolarmente su questo dispositivo, dato che a quanto pare non si tratterà di un prodotto "continuativo" come RedMagic 5S, bensì di un modello che punta innovare. In realtà al momento non si ancora nulla di ufficiale, ma nel corso degli ultimi mesi RedMagic 6 ha fatto spesso parlare di sé.

I più attenti tra di voi ricorderanno sicuramente il video relativo al retro reso "trasparente" mediante l'apposito pulsante, ma negli ultimi giorni si è anche vociferato in merito a un possibile refresh rate da record per lo schermo (165 Hz), nonché di una ricarica dallo 0% al 50% in appena cinque minuti. I rumor si riveleranno veritieri? Staremo a vedere. Nel frattempo, il claim presente a fine video lascia intendere che si punterà sulla fluidità.