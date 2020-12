RedMagic 6 stupisce il Web: il retro diventa trasparente con un tocco

La nostra recensione di RedMagic 5S è stata pubblicata solamente qualche mese fa, ma il mondo degli smartphone si muove a velocità elevate ed è dunque già arrivato il momento di vociferare in merito al successore del succitato dispositivo da gaming. In parole povere, sono emersi i primi rumor relativi al presunto RedMagic 6.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, nelle ultime ore è trapelato online un primo video che sembra mostrare il prossimo smartphone da gaming di RedMagic. Quest'ultimo ha attirato le attenzioni degli appassionati di smartphone per un motivo ben preciso: potrebbe disporre di una backcover in vetro elettrocromico.

In termini pratici, quest'ultimo viene utilizzato per far cambiare colore o far diventare trasparente parte del retro del dispositivo. Nel video che sta facendo il giro del Web, che potete vedere mediante il player presente qui sopra, si vede una persona eseguire un singolo tocco, probabilmente per premere un apposito pulsante, e in seguito il retro di RedMagic 6 diventa tutto d'un tratto trasparente. A molti questo aspetto ha riportato alla mente OnePlus Concept One, visto a inizio 2020.

Sicuramente si tratta di una trovata di design potenzialmente molto interessante, anche se andrà ovviamente messa alla prova con mano. In ogni caso, per il momento sono solamente indiscrezioni, anche se il video trapelato online sembra lasciare spazio a pochi dubbi. Non è ancora chiaro quando questo smartphone arriverà effettivamente sul mercato, ma le prime voci di corridoio descrivono un possibile lancio a inizio 2021. Staremo a vedere.