RedMagic 6 verrà presentato il 4 marzo: lo rivela l'azienda tramite Weibo

RedMagic 6 sta per arrivare per davvero: le conferme date dal brand stesso a fine gennaio ora hanno un seguito su Weibo, dove l’azienda ha annunciato la presentazione ufficiale in data 4 marzo 2020 per mostrare soprattutto le quattro tecnologie principali che farebbero di questo nuovo smartphone un vero portento.

Come potete vedere dall’immagine di locandina, visibile anche nello screenshot di Weibo in calce all’articolo, le quattro novità in questione riguarderebbero il processore, la batteria, il tocco e la dissipazione del calore. La prima in particolare era già nota agli appassionati: RedMagic 6 infatti arriverà sul mercato con processore Qualcomm Snapdragon 888, l’ultimo chip ammiraglia del produttore di semiconduttori statunitense.

Passando alla batteria, stando alle certificazioni 3C pubblicate a metà gennaio si parlerebbe del supporto alla ricarica rapida a 66W, ma l’azienda stessa avrebbe confermato il supporto della ricarica a 120W, la più veloce nel settore smartphone. Questa differenza sarebbe dovuta dal fatto che RedMagic 6 avrebbe in realtà due varianti: una standard e una di fascia alta, detta anche RedMagic 6 Pro.

Per quanto concerne il touchscreen e le nuove soluzioni per la dissipazione del calore soprattutto durante attività di gioco intensivo non si sa niente, mentre un video pubblicato online a metà dicembre 2020 avrebbe mostrato la capacità di RedMagic 6 di far diventare trasparente o far cambiare colore a parte della backcover del dispositivo, presumibilmente creata in vetro elettrocromico. Tutto ciò, però, è attualmente soltanto materia di indiscrezioni e per questo tali dettagli andrebbero presi con le pinze in attesa dell’ormai imminente presentazione.

Intanto, se volete informarvi sul resto della serie vi reindirizziamo alla recensione dell’ultimo modello RedMagic 5S, smartphone da gaming ispirato al precedente RedMagic 5G.