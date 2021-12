RedMagic 6R in offerta: Snapdragon 888 a 449 euro, ma ci sono poche unità

Non siamo esattamente in uno dei periodi migliori per quel che riguarda la disponibilità dei prodotti tech. In questo contesto, anche solamente il "ritorno" di alcune unità acquistabili può risultare una notizia non di poco conto per gli appassionati. Ebbene, ora lo smartphone da gaming RedMagic 6R si può nuovamente comprare.

Le unità disponibili vengono tra l'altro proposte a prezzo scontato: 449 euro mediante il sito Web ufficiale di RedMagic per la variante da 8/128GB (in precedenza il costo ammontava a 499 euro, quindi lo sconto è di 50 euro). Si tratta del modello vincitore del premio "Miglior smartphone da gaming low cost" dei nostri Everyeye Awards 2021, come potete leggere nell'approfondimento relativo ai migliori smartphone Android tra 300 e 500 euro.

D'altronde, tra schermo OLED con frequenza di aggiornamento di 144Hz, processore Qualcomm Snapdragon 888, supporto a Wi-Fi 6E e 5G e miriadi di funzionalità che strizzano l'occhio ai videogiocatori, risulta complesso trovare un altro dispositivo di questo tipo a un prezzo così "contenuto". Certo, qualche pecca qua e là non manca, come potete leggere nella nostra recensione di RedMagic 6R, ma per un certo tipo di utente potrebbe sicuramente trattarsi di un'occasione interessante.

In ogni caso, il dispositivo fino a poco tempo fa risultava non disponibile, mentre ora il modello da 8/128GB è tornato acquistabile a un prezzo non male, anche se sul portale ufficiale di RedMagic viene esplicitato che sono disponibili solamente poche unità. Tuttavia, perlomeno ora lo smartphone si può effettivamente acquistare.